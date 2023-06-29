До кінця нинішнього року європейські автовиробники отримають для тестування твердотільні кремнієві акумулятори, що мають у недалекій перспективі замінити літій-іонні та їм подібні батареї.
Розробник та виробник твердотільних накопичувачів з керамічним вмістом електроліту тайванська компанія ProLogium обіцяє, що нова батарея має подвоїти потенціал енергії у порівнянні з класичним акумулятором електромобіля, а також значно знизити вагу та кількість елементів всередині.
Повідомляється, що формат великої літій-керамічної батареї (LLCB) зменшує число комірок та кількість паралельних з'єднань в акумуляторній батареї, знижуючи таким чином витрати на компоненти та складання. Пласка форма і чудова теплопровідність твердотільного керамічного електроліту спрощують конструкцію системи охолодження, оптимізуючи простір і заощаджуючи масу для зростання корисного навантаження автомобіля.
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"Минулого року ми анонсували першу твердотільну батарею зі стопроцентним анодом з оксиду кремнію, призначену для забезпечення більш високої щільності енергії. Тепер ми раді представити ще одну новаторську концепцію акумуляторів LLCB, що виводить акумулятори для електромобілів на новий рівень й дає переваги відносно великого пробігу, легкої ваги та гнучкості конструкції", – повідомив генеральний директор та засновник ProLogium Technology Вінсент Янг.
ProLogium вже будує свій перший зарубіжний завод із виробництва твердотільних акумуляторів у Дюнкерку, Франція. Його потужності будуть вводитися поетапно, в залежності в потреб на ринку електромобілів. Проект вартістю 5,2 млрд євро передбачає масовий випуск акумуляторів наступного покоління з їх подальшою європейською локалізацією.
Французький уряд запросив виробника інноваційних акумуляторів Фото: ProLogium
Дюнкерк був обраний з довгого списку з більш ніж 90 міст Європи. ProLogium при виборі майданчика для будівництва заводу виходив з таких критеріїв:
- кадровий резерв регіону;
- існуюча екосистема електромобілів та ланцюжок поставок;
- доступ до транспортних мереж;
- доступ до відновлюваних джерел енергії;
- енергетична безпека;
- доступні стимули.
Після ретельного аналізу інфраструктури цей регіон найбільше сподобався майбутнім забудовникам, оскільки тут гарна мережа сухопутних та водних маршрутів, сусідство з потужною електростанцією та автозаводами ЄС. Це дозволить ProLogium виробляти сучасні та недорогі батареї й бути надійним партнером європейців.
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Автовиробники ЄС вже в очікуванні інноваційних батарей, що підкупають своїми характеристиками. При тій же площі, що й у звичайного акумуляторного блоку 2170 EV, об'ємна густина енергії блоку LLCB буде подвоєна, а вага зменшена до 115 кг. Важливо й те, що при виробництві буде використовуватися менше сировини та виробничих затрат. У підсумку це позитивно вплине на вартість такої батареї – вона стане набагато дешевшою.