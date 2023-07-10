Відкриті у Норвегії поклади фосфатів настільки великі, що можуть задовольнити глобальний енергетичний попит у виробництві акумуляторів для електромобілів щонайменше на 50 років.

За приблизними підрахунками, нове родовище має понад 77 мільярдів тонн фосфоритів. Вони використовуються для виробництва одного з найважливіших компонентів літій-залізо-фосфатних батарей електромобілів та сонячних енергетичних систем.

Цю масивну ділянку у південно-західній частині Норвегії освоює компанія Norge Mining. Вона буде видобувати та переробляти сировину в товарну продукцію.

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"На глибині до 400 метрів ми виявили два родовища світового класу, які разом дозволяють постачати сировину як мінімум на 50 років. Ми вважаємо, що фосфор, який ми можемо виробляти, буде важливим для Заходу – він забезпечує автономію", – говорить засновник і заступник генерального директора Norge Mining Майкл Вурмсер.

Відтепер знайдені поклади цього мінералу можуть покласти край залежності від Росії та Китаю, що донині вважалися провідними світовими постачальниками фосфатів. До великих виробників такої стратегічної сировини також належать Марокко та США.

Геологорозвідка незалежних компаній підтвердила запаси цінних мінералів на виділеній ділянці Norge Mining. Фото: Norge Mining

Нагадаємо, ще у 2020 році Європейський союз назвав фосфоритну руду “критичною сировиною” для безпеки та сталого розвитку континенту.

Розвідані пласти мають такий вміст фосфоритів, що можуть слугувати не тільки для задоволення світових потреб виробників електричних батарей. Аналіз показав, що з видобутого мінералу можна після переробки отримувати фосфорну кислоту для широкого спектру продуктів, в т.ч. і корму для тварин.

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Аналіз проб титану, фосфатів і ванадію з пластів норвезького родовища. Фото: Norge Mining

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року світовий ринок фосфатів зазнав змін, його обсяги значно зменшилися, а ціни різко зросли, що позначилося на вартості компонентів для виробництва акумуляторів та фосфатних добрив.

Виділена під розвідку та видобуток копалин ділянка виявилася багатою ще й на великі запаси титану, що використовується для створення літаків, та ванадію, ключового сплаву для зміцнення сталі.

Кристали породи вмістом дуже багаті на фосфати кальцію. Фото: Norge Mining