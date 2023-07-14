На тест взяли несколько разных Tesla, Volkswagen, BMW и пару "китайцев".

Владельцы наиболее распространенных в Украине электромобилей решили посоревноваться, у кого из них машина тратит меньше энергии. А значит – каков реальный запас хода у разных электромобилей. Для этого они собрали 15 машин и отправились по трассе из Киева в Житомир и обратно.

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В эксперименте приняли участие разные автомобили – несколько Tesla (Model 3, Model X, Model S в разных исполнениях), Volkswagen ID.4 (китайская и европейская версия), BMW i4, IX, Audi e-Tron, а также несколько китайских моделей.

Реальный запас хода электромобиля очень сложно вычислить. Бесспорно, он зависит от технических характеристик, которые предоставили электромобилю инженеры завода изготовителя. Однако очень высока зависимость еще и от конкретных условий движения: температуры воздуха, работы электроприборов и системы кондиционирования, рельефа местности, наполнения автомобиля пассажирами и багажом, скорости и характера движения. Однако в этом эксперименте организаторы пытались нивелировать несколько перечисленных факторов.

В частности, все электромобили одновременно двигались по одинаковому маршруту с подобной загрузкой. Они имели более-менее одинаковую скорость и менялись местом в колонне для уменьшения влияния воздушного потока. Исходя из среднего расхода электроэнергии и емкости батарей, определили реальный запас хода каждого автомобиля.

Результаты украинского эксперимента оказались очень похожи на аналогичные испытания зарубежных коллег. Наиболее экономичной оказалась Tesla Model 3, BMW i4 и MG4. В конце списка – тяжелые кроссоверы Audi e-Tron 55 и Tesla Model X. Однако если пересчитать эти результаты на запас хода (где главный фактор – емкость батареи), то результаты оказались несколько другими (см. таблицу).