Офіційні представники світових автовиробників майже не поставляють електричні автомобілі в Україні. Цим скористались "сірі" дилери.

За пів року поточного року було ввезено 12844 автомобілів з електротягою. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік та у півтора раза більше, аніж за весь 2021. Останні три роки першість тримає Nissan Leaf, повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ України.

Також цікаво в яких регіонах продали найбільше електромобілів

Щодо марок та моделей, то тут лідирують авто, які офіційно в країну не поставляються. Виключення – лише Nissan Leaf, однак і він переважно ввозиться не новим, а вживаним. У топ-3 за популярністю потрапили також Volkswagen ID.4 та Tesla Model 3. Ці автомобілі також офіційно не поставляються. Наприклад, офіційний імпортер Volkswagen взагалі не продає в нашій країні електромобілів. А більшість електричних Volkswagen потрапляє сюди з Китаю (новими) чи США (вживані, зі страхових аукціонів).

Найпопулярнішою маркою електрокара у 2023 в українців став Volkswagen. У трійку також потрапили Tesla та Nissan.

Збільшується частка електромобілів серед інших авто. Якщо у 2021 році в країну завезли 8867 електроавто, й це складало лише 1,3% від загальної кількості імпортованих машин, ще торік це було 2,5% або 13722 електроавтівки. Лише за пів року 2023 в країну вже потрапили 12844 електрокарів — це 7,2% від загальної кількості імпортованих машин.

Також цікаво, що частка електромобілів росте на тлі зменшення загальної кількості ввезених в Україну автівок. Так, в 2021 році було зареєстровано 673 859 транспортних засобів, ввезених з-за кордону, торік — 554 103, а з січня по червень включно поточного року — 178 075.