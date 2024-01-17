Сотни автомобилей Tesla с разряженными батареями не смогли зарядиться на станциях Tesla Supercharger по всему Чикаго из-за аномального мороза. Зарядные станции просто отказывались работать, поэтому большинство электромобилей просто выключилось при полной разрядке батареи.

Недавно в Чикаго была аномальная непогода с сильным морозом. Столбик термометра в городе опустился до – 19 ℃, но из-за сильного ветра температура ощущалась как -29 ℃. Даже обычное авто с ДВС имело бы проблемы в такой мороз, не говоря уже об электромобиле, однако, ранее в компании Tesla заявляли, что их авто и зарядные станции выдержат такие условия.

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Известно, что снижение температуры негативно влияет на запас хода электромобилей и скорость зарядки, однако, случаев когда электромобили совсем не принимали заряд раньше не было. Владельцы Tesla по всему Чикаго массово сообщали, что не могут запустить процесс зарядки батареи своих транспортных средств после подключения к электросети. Некоторые из них отбуксировали свои электромобили в дилерский центр.



Некоторые эксперты предполагали, что проблема возникла потому, что владельцы электромобилей не выполняли процедуру так называемого "прогрева" батареи в авто и самой зарядной станции перед зарядкой.



Однако большинство зарядных устройств Supercharger обозначены как универсальные с неограниченным временем ожидания, а значит они всегда готовы к работе, и предварительная подготовка аккумуляторной батареи выполняется автоматически, если вы вводите станцию Supercharger в навигационной системе автомобиля. Поэтому вряд ли это основная причина сбоя в работе.

Когда же владельцам электромобилей все же удавалось начать процесс зарядки, вместо прогнозируемых 40 минут, авто заряжалось более двух часов, а мощность, которую выдавала станция, была минимальной. Скорее всего, скоростные зарядные станции Supercharger вышли из строя из-за аномального мороза в регионе. К сожалению, в Tesla нет PR-отдела, который бы мог предоставить точную информацию о ситуации.

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Положение Tesla сейчас является достаточно интересным. Гиганты в сфере проката авто Hertz и SIXT отказались от использования Tesla в собственных автопарках из-за значительного падения стоимости электромобилей этого бренда. Как заявили представители обеих компаний, расходы на обслуживание электромобилей Tesla оказались выше, чем ожидалось.

Именно поэтому, в Hertz решили продать 20 тысяч электромобилей этой марки, чтобы заменить их обычными автомобилями с ДВС, а в SIXT заключили многомиллиардную сделку со Stellantis, чтобы обновить свой автопарк 250 000 новых авто от автоконцерна.

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Такие показательные действия компаний по аренде авто повлияли на стоимость акций Tesla, а то, что их автомобили оказываются фактически "мертвыми" во время мороза, может стать для компании еще и сильным репутационным ударом.