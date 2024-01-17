Гигант в сфере аренды автомобилей, компания SIXT, отказывается от Tesla, и заменит свои автопарки в Северной Америке и Европе автомобилями от концерна Stellantis.

В декабре SIXT объявила, что исключает Tesla из своего автопарка, поскольку резкое снижение цен на автомобили Tesla снижает стоимость подержанных авто – важного источника дохода для компаний по аренде автомобилей.

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В объявлении также сказано, что расходы на ремонт электромобилей Tesla выше, чем у бензиновых автомобилей. Похожее заявление недавно сделал другой прокатный гигант – компания по аренде автомобилей Hertz. Руководство Hertz решило продать 20 000 электромобилей Tesla, и заменить их на автомобили с ДВС.

В компании SIXT заявили, что планируют электрифицировать 90% своего автопарка в Европе до конца десятилетия. Многомиллиардное соглашение, заключенное со Stellantis, предусматривает поставки как электромобилей, так и PHEV-гибридов.

Руководство SIXT планирует использовать почти все бренды Stellantis, в частности: Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall и Maserati. Планируется, что в автопарке компании появятся как городские автомобили и внедорожники, так и 7- и 9-местные микроавтобусы вместе с грузовиками и пикапами.

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Константин Сикст, генеральный директор SIXT, сказал, что соглашение со Stellantis позволяет компании ускорить свою стратегию роста. "Эти амбиции касаются европейских стран, но, конечно, также и США - крупнейшего рынка аренды в мире и важнейшего рынка роста для нашей компании", – заявил он.

В Stellantis сейчас работают над электрификацией большинства своих брендов, поэтому этот крупный заказ от SIXT точно является положительной новостью для компании. Руководство автоконцерна заявило, что к 2030 году стремится достичь 100% продаж электромобилей в Европе и 50% продаж в США.