Гігант у сфері оренди автомобілів, компанія SIXT, відмовляється від Tesla, і замінить свої автопарки у Північній Америці та Європі автомобілями від концерну Stellantis.

У грудні SIXT оголосила, що виключає Tesla зі свого автопарку, оскільки різке зниження цін на автомобілі Tesla знижує вартість вживаних авто – важливого джерела доходу для компаній з оренди автомобілів.

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У оголошенні також сказано, що витрати на ремонт електромобілів Tesla вищі, ніж у бензинових автомобілів. Схожу заяву нещодавно зробив інший прокатний гігант – компанія з оренди автомобілів Hertz. Керівництво Hertz вирішило продати 20 000 електромобілів Tesla, і замінити їх на автомобілі з ДВЗ.

В компанії SIXT заявили, що планують електрифікувати 90% свого автопарку в Європі до кінця десятиліття. Багатомільярдна угода, укладена зі Stellantis, передбачає поставки як електромобілів, так і PHEV-гібридів.

Керівництво SIXT планує використовувати майже всі бренди Stellantis, зокрема: Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall і Maserati. Планується, що в автопарку компанії з’являться як міські автомобілі та позашляховики, так і 7- та 9-місні мікроавтобуси разом з вантажівками й пікапами.

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Костянтин Сікст, генеральний директор SIXT, сказав, що угода зі Stellantis дає змогу компанії прискорити свою стратегію зростання. «Ці амбіції стосуються європейських країн, але, звичайно, також і США - найбільшого ринку оренди у світі та найважливішого ринку зростання для нашої компанії», – заявив він.

В Stellantis зараз працюють над електрифікацією більшості своїх брендів, тому це велике замовлення від SIXT точно є позитивною новиною для компанії. Керівництво автоконцерну заявило, що до 2030 року прагне досягнути 100% продажів електромобілів у Європі та 50% продажів у США.