Новые независимые тестирования доказывают, что пикап от Tesla не совсем соответствует заявленным техническим характеристикам.

Знаменитый Tesla Cybertruck, или, как его прозвали в США "треугольник на колесах", сейчас стоит около $100 000. Однако, такая стоимость все равно делает автомобиль достаточно привлекательным, ведь многие покупатели в Америке хотят приобрести этот пикап.

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Tesla – стала той компанией, которая заставила каждого другого автопроизводителя начать производство электромобилей на аккумуляторах. Однако, уверенно держа лидерство долгие годы в нише электрических седанов и кроссоверов, в линейке бренда не было того, что в США очень любят – пикапа.

Конкуренты Tesla, такие, как Ford, Stellantis и General Motors успели опередить ее, и представили свои электрические пикапы, в то время, когда Tesla лишь начинала серьезные разговоры о будущем Cybertruck. Однако, похоже, что концепция футуристического электрического пикапа действительно себя оправдала, потому что это авто до сих пор не перестает быть в центре внимания мирового сообщества автомобильных фанатов.

Возможно, это все потому, что Cybertruck действительно выглядит довольно необычно, так же как в свое время выделялся DeLorean DMC-12. Он не похож ни на один другой автомобиль на дороге. К тому же он кажется достаточно технологичным.

Пикап имеет устойчивое к ударам стекло, прочный кузов и может похвастаться кабиной, которая создает давление, чтобы предотвратить попадание нежелательных частиц внутрь, что также способствует звукоизоляции. Это одна из причин, почему многие ранние владельцы оценивают звуковую систему как впечатляющую. Но действительно ли все так прекрасно, как об этом заявляет Tesla?

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Как оказалось, Tesla отказалась от эффективности. Высоковольтный накопитель энергии мощностью 123 кВт/ч и два двигателя не очень хорошо работают. Независимые тесты запаса хода, проведенные на шоссе, показали, что общий запас хода составляет чуть более 400 км. Когда электромобилю пришлось буксировать различные типы прицепов, запас хода упал больше, чем ожидалось. Некоторые проезжали менее 150 км на одной зарядке.

Владелец Cybertruck Foundation Series с тремя двигателями (он же Cyberbeast) решил провести собственные испытания, увидев отчеты, опубликованные различными популярными пользователями YouTube. Основными различиями между двухмоторными и трехмоторными пикапами Tesla является запас хода, выходная мощность, максимальная скорость и время разгона от нуля до 100 км в час.

Хотя Cyberbeast превосходит Cybertruck во всех этих категориях, их буксирная способность одинакова. Поклонники Tesla уже заметили, что производительность Cyberbeast ниже, чем у Model S Plaid (разница мощностей между ними составляет 175 л.с.). Именно поэтому, он решил провести собственное исследование.

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В результате, он обнаружил, что буксировка туристического кемпера весом 2585 кг при:

89 км/ч в комфортном режиме должна привести к ожидаемому диапазону в 212 км;

105 км/ч в комфортном режиме должна привести к ожидаемому запасу хода в 169 км;

105 км/ч в режиме Beast должна привести к ожидаемому диапазону 164 км.

Без прикрепленного к нему кемпера Cyberbeast весом 3138 кг может преодолеть 513 км на полной батарее на скорости 105 км/ч в режиме Beast, имея несколько км остатка, чтобы найти мощный Supercharger.

В общем, это хороший результат для трехмоторного пикапа Tesla, однако заметно, что показатели во время буксировки оказались значительно ниже, чем было заявлено компанией.

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Стоит помнить, что Tesla может настроить программное обеспечение, чтобы сделать двигатели более эффективными в некоторых режимах привода, как на обычном, так и на специальной версии Cybertruck. То есть, пикап, еще можно улучшить.