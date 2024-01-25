Компанія Tesla планує запустити нову лінійку доступних електромобілів. Очікується, що перший з них потрапить в автосалони вже за два роки.

Як заявив генеральний директор Tesla Ілон Маск, лінійка малолітражних автомобілів Tesla має вийти у другій половині 2025 року, враховуючи будь-які можливі затримки. Це перший випадок за багато років, коли Tesla публічно прокоментувала час появи нової лінійки автомобілів.

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Наразі про майбутні “бюджетні” автомобілі від Tesla відомо небагато. Лінійка авто «наступного покоління» Tesla міститиме дві моделі, які будуть меншими та доступнішими за седан Model 3 і SUV Model Y, а потім до неї приєднаються й інши типи авто. Експерти оцінюють, що електромобілі коштуватимуть менше ніж 25 000 доларів США. За даними Reuters, першим побачить світ «компактний кросовер» - доступніша версія Tesla Model Y.

Неофіційний рендер майбутнього бюджетного седана від Tesla

Tesla підтвердила, що будівництво нових моделей коштуватиме вдвічі менше, ніж Model 3, завдяки новому інноваційному процесу виробництва. Інноваційний метод збірки авто, який запроваджує Tesla, являє собою метод модульних конструкцій.

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Замість того, щоб спочатку збирати кузов транспортного засобу, а потім встановлювати інтер’єр і акумулятор, Tesla каже, що секції автомобіля (передня, задня, бічні сторони та салон) спочатку збиратимуться як повні вузли, а потім їх збиратимуть разом.

Приклад модульної збірки, який планує запровадити Tesla

Ілон Маск у своїй промові заявив, що компанія планує запровадити нову виробничу лінію на заводі поблизу штаб-квартири Tesla в Остіні, щоб інженери компанії могли контролювати виробничу лінію, перш ніж розширити виробництво на інших заводах.

“Це буде складна виробнича лінія... але я впевнений, що як тільки вона почнеться, вона буде на голову вищою за будь-яку іншу виробничу технологію, яка існує будь-де у світі. Це наступний рівень. Важко сказати, яким буде обсяг виробництва наступного року, ми не збираємося робити жодних прогнозів з цього приводу, але цілком імовірно, що ми почнемо виробництво у 2025”, - сказав Ілон Маск.

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За даними Reuters, Tesla прогнозує “щотижневий обсяг виробництва 10 000 автомобілів”. Ходять чутки, що інженери американського автомобільного гіганта розібрали Honda Civic, щоб вивчити, “як робити дешевші автомобілі”.