Honda Civic отримала рестайлінг, який охоплює новий дизайн передньої частини, нові колеса та, ймовірно, деякі зміни в інтер’єрі. Відтепер в лінійці силових установок буде доступний також гібрид.

Компанія Honda представила комплексне оновлення моделі Civic. Раніше в мережі вже лунали повідомлення, що компанія додасть гібрид до своєї лінійки, а тепер автовиробник офіційно представив оновлену модель.

Також цікаво: Вкрадену Honda Accord продали за $25

Civic Hybrid отримав подібну установку, що й гібриди Accord і CR-V, але варто очікувати, що замість 2,0-літрового рядного чотирициліндрового двигуна, які використовують ці моделі, Civic обладнають 1,5-літровим двигуном, дуже схожим на той, що встановлювали на модель Insight, яку зняли з виробництва у 2022 році.

Honda заявила, що модельний ряд буде схожий на CR-V і Accord, тобто певні рівні комплектацій будуть пропонуватися лише як негібридні, а інші – як гібридні. Це означає, що вищі комплектації будуть лише для гібридів, враховуючи зображену топову модель Hybrid Sport Touring на офіційних зображеннях.

Читайте також: Honda показала два концептуальних електромобілі

В компанії не розкрили додаткової технічної інформації про новинку, тому її варто очікувати згодом. На офіційному зображенні нового Civic Hybrid Sport Touring можна побачити нову решітку радіатора та бампери, й нові диски. Загалом, оновлена модель у топовій комплектації виглядає так само агресивно, як і Honda Civic Type R.

Honda Civic Type R 2023

Honda сподівається, що гібрид становитиме 40 відсотків від загальних продажів. Очікується, що на деяких ринках у продаж оновлена модель надійде влітку цього року, а більше подробиць про неї в компанії розкриють незабаром.