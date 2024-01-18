Honda Civic получила рестайлинг, который включает новый дизайн передней части, новые колеса и, вероятно, некоторые изменения в интерьере. Отныне в линейке силовых установок будет доступен также гибрид.

Компания Honda представила комплексное обновление модели Civic. Ранее в сети уже звучали сообщения, что компания добавит гибрид в свою линейку, а теперь автопроизводитель официально представил обновленную модель.

Также интересно: Украденную Honda Accord продали за $25

Civic Hybrid получил подобную установку, что и гибриды Accord и CR-V, но стоит ожидать, что вместо 2,0-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя, которые используют эти модели, Civic оборудуют 1,5-литровым двигателем, очень похожим на тот, что устанавливали на модель Insight, которую сняли с производства в 2022 году.

Honda заявила, что модельный ряд будет похож на CR-V і Accord, то есть определенные уровни комплектаций будут предлагаться только как негибридные, а другие – как гибридные. Это означает, что высшие комплектации будут только для гибридов, учитывая изображенную топовую модель Hybrid Sport Touring на официальных изображениях.

Читайте также: Honda показала два концептуальных электромобиля

В компании не раскрыли дополнительной технической информации о новинке, поэтому ее стоит ожидать позже. На официальном изображении нового Civic Hybrid Sport Touring можно увидеть новую решетку радиатора и бамперы, и новые диски. В целом, обновленная модель в топовой комплектации выглядит так же агрессивно, как и Honda Civic Type R.

Honda Civic Type R 2023 года

Honda надеется, что гибрид составит 40 процентов от общих продаж. Ожидается, что на некоторых рынках в продажу обновленная модель поступит летом этого года, а больше подробностей о ней в компании раскроют вскоре.