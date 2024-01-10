Обе новые концепции Honda демонстрирует на CES.

Поскольку автопроизводитель готовится к будущему, работающему от аккумуляторов, на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе дебютируют две новые электрические концепции, которые предлагают просмотр нового языка дизайна и инженерной философии Honda.

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Первый из двух концептов - седан с названием Saloon. Это концепция из тизера, который мы видели еще в декабре, и конечный продукт выглядит столь же резким, как мы ожидали. Клиновидная передняя часть сменяется задней частью в стиле фастбэка с двумя прямоугольными элементами освещения на каждом конце. Светодиодные подписи спереди окружают новый/ретро логотип "H" (который будет использоваться исключительно для электромобилей), а прямоугольные задние фонари вращаются вокруг обновленной надписи Honda сзади.

Салон имеет минималистичную эстетику с единым экраном, который охватывает всю ширину приборной панели в стиле Mercedes-Benz Hyperscreen, и рулем в форме хомута, управляющим системой рулевого управления. Спортивные ковшеобразные сиденья подходят для спортивной езды и имеют два изогнутые экраны на спинках сидений, а все материалы – внутри и снаружи – экологически чистые. Honda говорит, что серийный автомобиль на основе концептуального седана будет доступен в 2026 году.

Концепт минивэна Space-Hub выглядит аккуратно, но Honda ничего не говорит о его запуске в производство (насколько нам известно). Он был разработан как способ "увеличить повседневную жизнь людей", говорит Honda, благодаря чрезвычайно просторной кабине и обзору. Если мы оптимисты, это может породить новый язык дизайна для следующего минивэна Odyssey. Но это только предположение.

Эти две концепции отмечают первые транспортные средства в новой философии Honda "серии 0", которая будет состоять из языка дизайна, которую вы видите здесь, и новых инженерных методов для электромобилей. Он также будет включать новые автомобильные технологии, как искусственный интеллект и усовершенствованное оборудование безопасности.