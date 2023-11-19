На Миланском мотосалоне EICMA 2023 дебютировал электрический скутер Honda SCe: с новым дизайном и в состоянии активной подготовки к вероятному серийному производству в 2024 году.

Новичок не первое электрическое двухколесное транспортное средство в линейке производителя. В прошлом году на этой же выставке демонстрировался в меньшем размере электрический скутер Honda EM1. Его разрабатывали в основном для европейского рынка. Это был первый из 10 новых электромотоциклов Honda, стоящих в плане разработок до 2025 года.

Показанный скутер SC e: имеет "выразительные ультрасовременные линии дизайна, большой ровный пол и длинное широкое сиденье. Он получит две заменяемые батареи Honda Mobile Power Pack e: для более длинного диапазона езды клиентов, которые ищут экологически чистую, тихую, компактную городскую мобильность с дополнительным преимуществом возможности подзаряжать".

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В зачете японского производителя также есть концептуальный электрический велосипед и недавно выпущенный небольшой электрический скутер Honda Motocompacto. Если точнее, то это малыш, который можно хранить в багажнике автомобиля и использовать для городской логистики.

В отличие от электрических скутеров большей размерной группы Honda, Motocompacto не использует батареи Mobile Power Pack e: (MPP e:), являющиеся собственными сменными аккумуляторами. MPP e: — это аккумуляторные блоки в стиле Gogoro, каждый из которых весит примерно 10 кг. Они обеспечивают диапазон хода под 100 км, их можно обменять в небольших киосках, расположенных в городах.

Электрический скутер Honda SC: на выставке мотоциклов EICMA 2023 в Милане. Фото: Honda

Honda начала тестирование своей системы обмена аккумуляторов в Японии и Индии, но внедрение маленькое по сравнению с тысячами станций обмена, которые уже используют конкуренты Kymco и Gogoro.

Honda еще не раскрыла деталей в SC e:, лишь намекнула на комфортное путешествие благодаря уменьшенному шуму и вибрации электродвигателя. Скутер эквивалентен мопеду 2 класса, поэтому водителям понадобятся права A1.

SC e: получила полностью светодиодное освещение с синими акцентами на передней панели, руле, половой доске и задней части, а также большой центральный дисплей.



Вероятно, электроскутер Honda SC e: появится в Европе в 2025 году. Однако эти детали остались на уровне намеков. Цена также скрыта, очевидно, речь о стоимости на нынешнем этапе еще не стоит.