На Міланському мотосалоні EICMA 2023 дебютував електричний скутер Honda SCe: з новим дизайном та у стані активної підготовки до ймовірного серійного виробництва у 2025 році.

Новачок не перший електричний двоколісний транспортний засіб у лінійці виробника. Торік на цій же виставці демонструвався меншого розміру електричний скутер Honda EM1. Його розробляли переважно для європейського ринку. То був перший із 10 нових електромотоциклів Honda, що стоять у плані розробок до 2025 року.

Показаний скутер SC e: має "виразні ультрасучасні лінії дизайну, велику рівну підлогу та довге широке сидіння. Він отримає дві замінні батареї Honda Mobile Power Pack e: для довшого діапазону їзди клієнтів, які шукають екологічно чисту, тиху, компактну міську мобільність з додатковою перевагою можливості підзаряджати".

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У заліку японського виробника також є концептуальний електричний велосипед і нещодавно випущений невеличкий електричний скутер Honda Motocompacto. Якщо точніше, то це малюк, якого можна зберігати в багажнику автомобіля й використовувати для міської логістики.

На відміну від електричних скутерів більшої розмірної групи Honda, Motocompacto не використовує батареї Mobile Power Pack e: (MPP e:), які є власними змінними акумуляторами. MPP e: — це акумуляторні блоки в стилі Gogoro, кожна з яких важить приблизно 10 кг. Вони забезпечують діапазон ходу під 100 км і їх можна обміняти в невеликих кіосках, розташованих у містах.

Електричний скутер Honda SC e: на виставці мотоциклів EICMA 2023 у Мілані. Фото: Honda

Honda почала тестування своєї системи обміну акумуляторів в Японії та Індії, але впровадження мізерне порівняно з тисячами станцій обміну, що вже використовують конкуренти Kymco та Gogoro.

Honda ще не розкрила деталей двигуна в SC e:, лише натякнула на комфортну подорож завдяки зменшеному шуму і вібрації електродвигуна. Скутер еквівалентний мопеду 2 класу, тому водіям знадобляться права A1.

SC e: отримала повністю світлодіодне освітлення з синіми акцентами на передній панелі, кермі, дошці підлоги та задній частині, а також великий центральний дисплей.



Ймовірно, що електроскутер Honda SC e: з’явиться у Європі у 2025 році. Однак ці деталі лишилися на рівні натяків. Ціна також утаємничена, вочевидь мова про вартість на нинішньому етапі ще не стоїть.