У Honda кажуть, що новий Prelude не буде «найспортивнішим та найкрутішим автомобілем». Модель має вийти на ринки приблизно у 2025 році.

Ніхто не очікував, що Honda відродить Prelude для Japan Mobility Show, який проходив у Токіо з кінця жовтня до початку листопада. Спочатку вважалося, що спортивне купе буде повністю електричним, але після роз’яснення, зробленого представником компанії, виявилося що гібридом.

Читайте також: Honda Prelude повертається з електроприводом

Головний інженер Honda Томоюкі Ямагамі поділився кількома пікантними ласими тезами з австралійським журналом CarsGuide. Він назвав автомобіль, показаний на JMS 2023, прототипом, хоча офіційна назва була Prelude Concept. Це переконливий показник того, що ми маємо справу з більш ніж просто концепцією, яку ми більше ніколи не побачимо, як це зазвичай буває з автомобілями, представленими на автошоу. Насправді Ямагамі повідомив, що автомобіль наразі розробляється, і що мета — з’явитися в продажу «десь у середині 2020-х років».

Він продовжував згадувати, що це буде глобальна модель, оскільки вона розробляється як для лівого, так і для правого керма. Ямагамі відмовився вдаватися в подробиці таємничої гібридної силової установки, але він підкреслив, що це не буде хардкорний спортивний автомобіль, орієнтований на перегони: «Це не буде найспортивніший, наймоторніший автомобіль, який збирається кидати виклики на гоночних трассах"

Він пояснив, що наступна серійна модель стане «прелюдією до всіх електромобілів, які Honda збирається випустити». Він підтвердив практичну чотиримісну компоновку, хоча, судячи з сильно похилої лінії даху, вона, ймовірно, буде більше схожа на 2+2.