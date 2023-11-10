В Honda говорят, что новый Prelude не будет самым «спортивным и крутым автомобилем». Модель должна выйти на рынки примерно в 2025 году.

Никто не ожидал, что Honda возродит Prelude для Japan Mobility Show, проходившего в Токио с конца октября по начало ноября. Сначала считалось, что спортивное купе будет полностью электрическим, но после разъяснения, сделанного представителем компании, оказалось гибридом.

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Главный инженер Honda Томоюки Ямагами поделился несколькими пикантными лакомыми тезисами с австралийским журналом CarsGuide. Он назвал автомобиль, показанный на JMS 2023, прототипом, хотя официальное название было Prelude Concept. Это убедительный показатель того, что мы имеем дело с более чем просто концепцией, которую мы никогда не увидим, как это обычно бывает с автомобилями, представленными на автошоу. На самом деле Ямагами сообщил, что автомобиль сейчас разрабатывается, и что цель — появиться в продаже где-то в середине 2020-х годов.

Он продолжал вспоминать, что это будет глобальная модель, поскольку она разрабатывается как для левого, так и правого руля. Ямагами отказался вдаваться в подробности таинственной гибридной силовой установки, но он подчеркнул, что это не будет хардкорный спортивный автомобиль, ориентированный на гонки: “Это не будет самый спортивный, самый проворный автомобиль, который собирается бросать вызовы на гоночных трассах”.

Он пояснил, что следующая серийная модель станет "прелюдией ко всем электромобилям, которые Honda собирается выпустить". Он подтвердил практичную четырехместную компоновку, хотя, судя по сильно наклонной линии крыши, она, вероятно, будет больше похожа на 2+2.