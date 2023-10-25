Электрический Honda Prelude Concept смотрится готовым к производству.

Раскрытие Prelude состоялось в самом конце презентации концепций Honda для шоу и обсуждение не включало никаких деталей по технике. На самом деле, обсуждение не включало подробностей, за исключением подсказки о том, что он электрический и разработан, чтобы соединить электрификацию и удовольствие от вождения.

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Несмотря на то, что Honda оставляет нас на основе информации по Prelude Concept, наши глаза видят автомобиль, который на самом деле не похож на концепт. Передняя часть не слишком далека от Civic, за исключением отсутствия решетки. Линии кузова симметричны, но не блочные, а за заводскими 20-дюймовыми колесами виден тормоз Brembo. Вместо камер установлены боковые зеркала, а фастбэк украшает тонкий, но броский спойлер. Единственный кричащий в концепции аспект — это полностью черные окна, свидетельствующие о том, что интерьер еще не готов.

Итак, главный вопрос сейчас состоит в том, действительно ли Honda построит его? Опять же компания сейчас очень сдержанна с деталями, но генеральный директор Honda Тосихиро Мибе поделился несколькими интересными замечаниями после презентации Prelude.

Подчеркивая расположение компании к будущим спортивным моделям, упомянутым в 2022 году, он сказал, что эта концепция «станет прелюдией к нашей будущей модели, которая унаследует радость от вождения в полноценное электрифицированное будущее и воплотит неизменное спортивное мышление Honda». Заметьте, что прелюдия здесь написана с строчной буквы, служа не названием этого автомобиля, а основой для будущих мощных автомобилей Honda.

Откровенно говоря, Honda могла бы сделать похуже, чем возродить легендарную табличку с производительностью своего прошлого. Первое поколение Prelude, выпущенное в 1978 году, подарило мировые спортивные переднеприводные купе. Это была первая Honda с люком. Prelude предлагала максимальную мощность 217 лошадиных сил в Японии и 200 л. в США.

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Есть ли сегодня место для нового Prelude EV? Добавьте ему единственный двигатель для передних колес, скромный аккумулятор и мощность в диапазоне 300 л.с., и это может иметь смысл как веселое, доступное спортивное купе. Пусть это произойдет, Honda.