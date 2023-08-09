Honda Prelude был продан на аукционе по цене 79 тысяч долларов, за которые сегодня можно приобрести два новых "заряженных" Honda Civic Type R.

36-летний автомобиль проехал с момента выпуска в 1987 году всего 6760 км и находился у одного владельца, обеспечившего ему отличный уход, в результате машина сохранила практически первозданный вид.

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Кузов получил ярко-красный цвет, ковшевидные сиденья украшены велюром. В оснащение вошли 13-дюймовые легкосплавные диски, люк с электроприводом, задний спойлер, кондиционер, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и замки, а также заводская магнитола AM/FM с графическим эквалайзером.

Автомобиль получил 110-сильный 2-литровый атмосферный двигатель и 5-ступенчатую механическую коробку переключения передач, а также передний привод. У него были фары, боковые зеркала с электроприводом и выхлопная труба с двумя патрубками. В отчете Carfax не указано ни одного ДТП.

Это второе поколение Honda Prelude, снятое с производства в 1987 году. Пятое поколение покинуло конвейер осенью 2001 года.

Ранее сообщалось, что автомобиль Honda Prelude вернется на рынок в новом виде и будет построен на электрической платформе.