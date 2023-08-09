Honda Prelude був проданий на аукціоні за ціною 79 тисяч доларів, за які сьогодні можна придбати два нові «заряджені» Honda Civic Type R.

36-річний автомобіль проїхав з моменту випуску в 1987 році всього 6760 км і перебував у одного власника, який забезпечив йому відмінний догляд, у результаті машина зберегла практично первозданний вигляд.

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Кузов отримав яскраво-червоний колір, ковшеподібні сидіння оздоблені велюром. До оснащення увійшли 13-дюймові легкосплавні диски, люк з електроприводом, задній спойлер, кондиціонер, круїз-контроль, електричні склопідйомники та замки, а також заводська магнітола AM/FM з графічним еквалайзером.

Автомобіль отримав 110-сильний 2-літровий атмосферний двигун і 5-ступінчасту механічну коробку перемикання передач, а також передній привід. Він мав фари, бічні дзеркала з електроприводом і вихлопну трубу з двома патрубками. У звіті Carfax не вказано жодної ДТП.

Це друге покоління Honda Prelude, яке було знято з виробництва у 1987 році. П'яте покоління залишило конвеєр восени 2001 року.

Раніше повідомлялося, що автомобіль Honda Prelude повернеться на ринок у новому вигляді і буде побудований на електричній платформі.