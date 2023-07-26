Повідомляється, що нова S2000 буде працювати на новій платформі Honda EV.

Ми чули принаймні кілька різних теорій про потенційне відродження Honda S2000. Представлений у своїй остаточній формі виробництва в квітні 1999 року на святкування 50-річчя японської фірми, спортивний автомобіль з відкритим верхом мав великий успіх у продажах для Honda: понад 110 000 одиниць було доставлено клієнтам протягом 10 років виробництва.

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Згідно з новим звітом, автовиробник тепер хоче відтворити цю формулу та має плани відсвяткувати своє 75-річчя ідеологічним наступником S2000 для нової ери в автомобільній промисловості.

Видання Car заявляє, що має інформацію від «інсайдерів галузі в компанії», згідно з якою Honda готує невеликий електричний спортивний автомобіль. Видання стверджує, що компанія використовуватиме свою нову архітектуру електромобілів як основу для свого нового продукту, який стане одним із приблизно 30 нових електромобілів, які Honda планує випустити до кінця десятиліття. Наступник S2000 з акумуляторним живленням також може носити значки Type R, і технічний консультант Honda пояснює чому.

«Type R означає гонки. Це задоволення транспортується. Це може зробити електромобіль, а Type R не зобов’язаний використовувати двигун внутрішнього згоряння. Навіть у повністю електричному суспільстві все ще будуть Type R, які принесуть максимальне задоволення від водіння», — сказав виданню Котаро Ямамото.

Однак у звіті не міститься більше деталей про новий електричний спортивний автомобіль. Раніше S2000 пропонувався з 2,0- або 2,2-літровим бензиновим атмосферним двигуном з різною потужністю залежно від модельного року та ринку. Найпотужнішою версією стала 2,0-літрова модель JDM з піковою потужністю 247 кінських сил. Однак чотирициліндровий атмосферний двигун здається дуже застарілим за сьогоднішніми стандартами в галузі, і наступник моделі, як повідомляється, буде покладатися на повністю електричну силову установку.

Протягом першого року на ринку S2000 мав ціну 32 477 доларів США та дуже обмежений список опцій. Зараз автомобільний ринок дуже інший, і ми очікуємо, що його сучасний наступник буде коштувати принаймні вдвічі дорожче у своїй базовій формі. Car припускає, що модель, ймовірно, буде дорожчою, ніж MG Cyberster, вартість якої, як очікується, стартує приблизно з 68 000 доларів на момент запуску. Звичайно, це лише припущення, яке видання робить на основі заяви Ребекки Адамсон, голови автомобільного відділу Honda UK: «Хоча ми не можемо конкурувати з китайськими виробниками за ціною, у нас є 75-річний досвід розробки».