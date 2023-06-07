В Індії дебютував новий кросовер Honda — модель називається Elevate.

Дизайнери спробували зробити так, щоб Elevate виглядав максимально по-дорослому, як справжній позашляховик.

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І в цілому у них вийшло: спереду тут практично вертикальна передня частина і велика радіаторна решітка. Пристойний кліренс - 220 мм, але ніякого повного приводу немає (задня підвіска - напівзалежна), а 1,5-літровий атмосферний мотор видає всього 121 к.с. ДВС поєднується або з механічною коробкою передач або з варіатором.

Габарити Elevate – 4312х1790х1650 мм при колісній базі 2650 міліметрів. В оснащення входить пара екранів (7-дюймовий перед водієм та 10,25-дюймовий на передній панелі), комплекс систем допомоги водієві, камера заднього виду, круїз- та клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфона. Інтер'єр у топових версіях буде двоколірним.

Honda Elevate надійде у продаж у липні, тоді ж оголосять ціни. Пізніше (зважаючи на все, вже наступного року) вийде гібридна версія, а за нею з'явиться і суто електрична.