В Индии дебютировал новый кроссовер Honda – модель называется Elevate.

Дизайнеры попытались сделать так, чтобы Elevate выглядел максимально по-взрослому, как настоящий внедорожник.

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И в целом у них получилось: спереди здесь практически вертикальная передняя часть и большая решетка радиатора. Приличный клиренс – 220 мм, но никакого полного привода нет (задняя подвеска – полузависимая), а 1,5-литровый атмосферный мотор выдает всего 121 л.с. ДВС совмещается либо с механической коробкой передач, либо с вариатором.

Габариты Elevate – 4312х1790х1650 мм при колесной базе 2650 миллиметров. В оснастку входит пара экранов (7-дюймовый перед водителем и 10,25-дюймовый на передней панели), комплекс систем помощи водителю, камера заднего вида, круиз- и климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона. Интерьер в топовых версиях будет двухцветным.

Honda Elevate поступит в продажу в июле, тогда же объявят цены. Позже (по всей видимости, уже в следующем году) выйдет гибридная версия, а за ней появится и сугубо электрическая.