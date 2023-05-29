Honda показала первое изображение нового пятиметрового седана. Дебют Honda Inspire (Accord) следующего поколения ожидается летом.

Компания Honda показала первое фото нового пятиметрового седана. Китайское подразделение Dongfeng-Honda поделилось тизером четырехдверки Inspire. Речь идет о перечисленной версии Accord одиннадцатой итерации: поменяются бамперы, крышка багажника и декор.

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На старте продаж у седана будет связка турбомотора 1.5 и вариатора; в будущем появятся гибриды с атмосферником 2.0. Ожидаемая стартовая цена – 179 800 юаней (25 500 долларов).

Хотя Dongfeng-Honda пытается создать интригу, внешность и характеристики нового седана Inspire не секрет, ведь сертификационные данные были опубликованы 3,5 месяца назад. Особенностями модели станет радиаторная решетка с вертикальными ламелями, а также фонари без перемычки по центру.

Сверхэкономичная гибридная версия только что появилась у исходной Honda Accord, так что поначалу Inspire будет довольствоваться обычным бензиновым 1,5-литровым турбированным двигателем (192 силы, 260 Нм) в сочетании с вариатором. Различий по салону у «родственных» седанов не ожидается совсем.