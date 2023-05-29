Honda показала перше зображення нового п'ятиметрового седана. Дебют Honda Inspire (Accord) наступного покоління очікується влітку.

Компанія Honda показала перше фото нового п'ятиметрового седана. Китайський підрозділ Dongfeng-Honda поділився тизером чотиридверки Inspire. Йдеться про рестайлынгову версію Accord одинадцятої ітерації: поміняються бампери, кришка багажника та декор.

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На старті продажів у седана буде зв'язка турбомотора 1,5 л та варіатора; у майбутньому з'являться гібриди з атмосферником 2.0. Очікувана стартова ціна – 179 800 юанів (25 500 доларів).

Хоча Dongfeng-Honda намагається створити інтригу, зовнішність та характеристики нового седана Inspire не секрет, адже сертифікаційні дані опублікували 3,5 місяці тому.

Особливостями моделі стануть радіаторні ґрати з вертикальними ламелями, а також ліхтарі без перемички у центрі.

Надекономічна гібридна версія щойно з'явилася у вихідної Honda Accord, так що спочатку Inspire буде задовольнятися звичайним бензиновим 1,5-літровим турбованим двигуном (192 сили, 260 Нм) у поєднанні з варіатором. Відмінностей по салону у “споріднених” седанів не очікується зовсім.