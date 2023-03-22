Наскільки дешевше володіти електромобілем, ніж гібридом? На це питання спробували відповісти блогери з Ютюбу.

Загальновідомий факт, що електромобілі потребують набагато менше обслуговування, ніж авто з двигуном або гібриди. Простіше кажучи, електромобілі набагато менш складні, і тому менше речей, які можуть піти не так. Але наскільки дешевше володіти електромобілем? У травні минулого року блогер Cleanerwatt завантажив відео на YouTube, порівнюючи Tesla Model 3 з Honda Accord Hybrid.

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Cleanerwatt порівняв обидва автомобілі за 5-річний цикл володіння 120 00 км. Але майже через рік ціни суттєво змінилися, тому варто ще раз переглянути це порівняння цін.

Ціна покупки

Що стосується ціни придбання, важливо зазначити, що базова модель Tesla 3 поставляється набагато більш укомплектованою, аніж базова Honda Accord. Для цього порівняння ми будемо використовувати комплектації EX-L і Touring. Honda Accord Hybrid EX-L 2023 року коштує 34 635 доларів, а ціна комплектації Touring з більш високою комплектацією становить 38 985 доларів. Тим часом Model 3 стартує з 44 380 доларів із заднім приводом. Проте наразі Tesla Model 3 має право на федеральний податковий кредит у розмірі 7500 доларів США.

Вартість енергії

Відповідно до EPA, модель 3 коштуватиме приблизно 550 доларів США на рік. Тим часом Accord обійдеться вам від 1050 до 1150 доларів залежно від рівня комплектації. Усі цифри наведені для 24 000 кілометрів.

Технічне обслуговування

Незважаючи на те, що він може значно відрізнятися, обслуговування Accord попереднього модельного року (2022) обійдеться вам у 4095 доларів США за 5-річний період відповідно до даних Edmunds. Тим часом Model 3 обійдеться приблизно в 2169 доларів США.

Гарантія

Model 3 RWD має 8 років гарантії на 160 000 кілометрів на акумулятор/силову установку та 4 роки на 80 000 кілометрів базової гарантії. Accord Hybrid має 8-річну гарантію на 160 000 кілометрів пробігу на батарею, 5-річну гарантію на 100 000 кілометрів на трансмісію та 3 роки або 60 000 км загальної гарантії.

Амортизація

За словами Cleanerwatt, модель 3 LR 2017 року в середньому втратила близько 35% своєї вартості, тоді як Accord Touring 2017 року втратив приблизно 42% своєї вартості. Не було надано даних щодо останньої версії Model 3 із заднім приводом, яка була недоступна в 2017 році.

Загальна вартість

Враховуючи все вищесказане, вартість володіння (без урахування страхування, ремонту, фінансування та податків) для Model 3 RWD становить 20 452 долари (0,27 долара за милю), тоді як загальна вартість Accord Hybrid EX-L становить 23 892 долари (0,32 долара за милю).