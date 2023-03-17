На Tesla подали до суду за довгий і дорогий ремонт. Виробника електрокарів звинувачують у монополізації ринку послуг.

Власники електрокарів Tesla засудили компанію за дуже довгий та дорогий ремонт. Як пише Bloomberg, колективний позов надійшов до суду Сан-Франциско. У ньому позивачі стверджують, що вартість ремонту електромобілів Tesla є непомірно високою, і при цьому обслуговування найчастіше затягується.

Читайте також: Tesla побудує завод у Мексиці за 5 мільярдів доларів

Компанію звинувачують у тому, що вона монополізувала ринок ремонту: власникам Tesla просто нема куди звернутися крім авторизованих сервісних центрів.

За словами позивачів, власники машин інших марок не мають таких проблем. Вони можуть звертатися як до офіційного сервісу, так і до приватників, а можуть взагалі провести ремонт самостійно. При цьому можуть бути використані й брендові запчастини та випущені сторонніми виробниками.

У власників електрокарів Tesla є лише один варіант – обслуговувати машини в компанії або авторизованих нею сервісних центрах, що використовують тільки оригінальні запчастини. Автори позову зазначають, що таке становище суперечить антимонопольному законодавству та дозволяє Tesla завищувати ціни та терміни ремонту без огляду на конкурентів.