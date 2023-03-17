На Tesla подали в суд за долгий и дорогостоящий ремонт. Производителя электрокаров обвиняют в монополизации рынка услуг.

Владельцы электрокаров Tesla осудили компанию за долгий и дорогой ремонт. Как пишет Bloomberg, коллективный иск поступил в суд Сан-Франциско. В нем истцы утверждают, что стоимость ремонта электромобилей Tesla непомерно высока, и при этом обслуживание чаще всего затягивается.

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Компанию обвиняют в том, что она монополизировала рынок ремонта: владельцам Tesla просто некуда обратиться помимо авторизованных сервисных центров.

По словам истцов, хозяева машин других марок не испытывают таких проблем. Они могут обращаться как к официальному сервису, так и частникам, а могут вообще провести ремонт самостоятельно. При этом могут использоваться и брендовые запчасти и выпущенные сторонними производителями.

У владельцев электрокаров Tesla есть только один вариант – обслуживать машины в компании или авторизованных ею сервисных центрах, использующих только оригинальные запчасти. Авторы иска отмечают, что такое положение противоречит антимонопольному законодательству и позволяет Tesla завышать цены и сроки ремонта, не считаясь с конкурентами.

На Tesla часто подают в суд из-за разных недостатков. Летом прошлого года, например, хозяйка Model X отсудила у производителя 100 тысяч долларов из-за проблем с фирменным автопилотом. А в феврале этого года компании пришлось согласиться на замену электрокара на новый, если у старика отвалится руль — с такой проблемой столкнулись уже несколько владельцев.