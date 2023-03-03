Компанія Tesla збудує величезний завод за 5 мільярдів доларів, де планується випускати по два мільйони електромобілів на рік.

Нова «Гігафабрика» неподалік мексиканського Монтеррея доповнить інші виробництва компанії. Повідомляється, що Ілон Маск протягом кількох місяців регулярно телефонував до президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

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Сам Обрадор підтвердив домовленість з американцями, а заступник міністра закордонних справ Марта Дельгадо заявила, що інвестиції в проект згодом можуть зрости вдвічі — до 10 мільярдів доларів.

Частина цих коштів може бути спрямована на виробництво акумуляторів. Однак спочатку їх, ймовірно, возитимуть з техаської «Гігафабрики», розташованої приблизно у семи годинах їзди.

Сам Маск поки що не розкривав ані обсягу інвестицій, ані потужностей майбутнього заводу. За даними інсайдерів, він випускатиме близько двох мільйонів машин на рік і працевлаштує близько шести тисяч людей.

На сьогодні Tesla керує чотирма автовиробництвами – фабриками в Каліфорнії, Техасі, а також у Шанхаї та околицях Берліна. Акумулятори виробляють у Техасі, Неваді та Німеччині. Крім цього, працює майданчик у Нідерландах, де виготовляють електромобілі з готових машинокомплектів.