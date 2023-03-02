На традиційному "дні інвестора" Tesla показала "передсерійну бета-версію Cybertruck" за огорожею. Однак навіть таким чином можна роздивитись як кузов, так і салон.

Цей прототип виглядає найдосконалішим з тих, які ми бачили досі, а панелі кузова більше схожі на серійний автомобіль, ніж на прототип.

На машині видно кілька зовсім нових деталей. Наприклад, нове кермо – це вже не коромисло, але й не зовсім кругле.

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Людям не дозволили потрапити всередину, але з такого ракурсу схоже, що центральна консоль оновлена. Відео також показує камери навколо Cybertruck, включно з переднім бампером.

Tesla нещодавно заявила, що має на меті запустити Cybertruck у виробництво цього літа, але ми не повинні очікувати значних поставок раніше 2024 року, коли автовиробник наростить масове виробництво.