На традиционном "дне инвестора" Tesla показала "предсерийную бета-версию Cybertruck" за ограждением. Однако даже таким образом можно посмотреть как кузов, так и салон.

Этот прототип выглядит самым совершенным из тех, что мы видели до сих пор, а панели кузова больше похожи на серийный автомобиль, чем на прототип.

На машине видны несколько совершенно новых деталей. Например, новый руль – это уже не коромысло, но и не совсем круглое.

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Людям не разрешили попасть внутрь, но и в таком ракурсе видно, что центральная консоль обновлена. Видео также показывает камеры вокруг Cybertruck, включая передний бампер.

Tesla недавно заявила, что преследует цель запустить Cybertruck в производство этим летом, но мы не должны ожидать значительных поставок раньше 2024 года, когда автопроизводитель нарастит массовое производство.