Німець проїхав на Tesla Model S 1,7 мільйона кілометрів, замінивши 12 моторів. Водій електромобіля вважає, що Tesla знає про проблеми з моделлю, але не хоче їх вирішувати.

Мешканець Німеччини на ім'я Хансйорг-Еберхард Фрайхерр фон Геммінген-Хорнберг близько десятиліття тому придбав нову Tesla Model S P85, на яку автовиробник видав восьмирічну гарантію без обмеження пробігу. За ці роки чоловік встиг проїхати рекордні 1,7 мільйона кілометрів.

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За час експлуатації він 12 разів змінював електромотор, який раз у раз виходив з ладу. Незважаючи на те, що всі ремонтні роботи були зроблені німцю безкоштовно, він вважає, що компанія знає про проблемну машину, але навмисно не виправляє ситуацію.

Власник «Тесли» повідомив, що збирається їздити за кермом електрокара доти, доки одометр не покаже два мільйони кілометрів. Однак наступною машиною німець не бажає бачити Tesla. На його думку, Porsche Taycan, Mercedes EQS і навіть китайські батарейні моделі виглядають цікавіше, а головне надійніше за автомобілі Ілона Маска.

Ще однією причиною вибору електромобіля іншої марки стало відношення керівництва Tesla. За словами німця, у компанії ігнорують проблеми з електромоторами, що виникають при великих пробігах. Крім того, чоловік нарікає, що Ілон Маск привітав його з мільйоном пройдених кілометрів лише через рік після рекорду. Причому глава американського концерну як знак уваги відправив господареві електромобіля кілька смайлів у соціальній мережі.

У червні минулого року німець уже потрапляв у поле зору журналістів. Тоді власник Tesla Model S проїхав трохи більше ніж 1,6 мільйона кілометрів. На такому пробігу господар вісім разів змінював електродвигун.