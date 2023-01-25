Немец проехал на Tesla Model S 1,7 миллиона километров, заменив 12 моторов. Водитель электромобиля считает, что Tesla знает о проблемах с моделью, но не желает их решать.

Житель Германии по имени Хансйорг-Эберхард Фрайхерр фон Гэмминген-Хорнберг около десятилетия назад приобрел новую Tesla Model S P85, на которую автопроизводитель выдал восьмилетнюю гарантию без ограничения пробега. За эти годы мужчина успел проехать рекордные 1,7 миллиона километров.

Читайте также: Какие проблемы возникают с Tesla Model Y за 80 000 километров пробега: видеоотчет от владельца

За время эксплуатации он 12 раз менял электромотор, который то и дело выходил из строя. Несмотря на то, что все ремонтные работы были сделаны немцу бесплатно, он считает, что компания знает о проблемной машине, но намеренно не исправляет ситуацию.

Владелец «Теслы» сообщил, что собирается ездить за рулем электрокара, пока одометр не покажет два миллиона километров. Однако на следующей машине немец не желает видеть американского электромобиля. По его мнению, Porsche Taycan, Mercedes EQS и даже китайские батарейные модели выглядят интереснее, а главное надежнее автомобилей Илона Маска.

Еще одной причиной выбора электромобиля другой марки стало отношение руководства Tesla. По словам немца, в компании игнорируют проблемы с электромоторами, возникающие при больших пробегах. Кроме того, мужчина посетовал, что Илон Маск поздравил его с миллионом пройденных километров только через год после рекорда. Причем глава американского концерна, как знак внимания, отправил хозяину электромобиля несколько смайлов в социальной сети.

В июне прошлого года немец уже попадал в поле зрения журналистов. Тогда владелец Tesla Model S проехал чуть более 1,6 миллиона километров. На таком пробеге хозяин восемь раз сменял электродвигатель.