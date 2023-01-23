Tesla Model Y - найпопулярніший електромобіль у США. Один з власників на своєму YouTube-каналі ділиться досвідом володіння.

Інфлюенсер YouTube і власник Tesla Model Y Джібс розповідає нам про свій загальний досвід володіння після 50 000 миль.

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У відео детально розповідається про технічне обслуговування та зношування моделі Y 2020 року. Він також надає інформацію про деякі запасні частини, які він поставив на електричний кросовер.

Tesla Model Y зараз є найбільш продаваним електромобілем у Штатах, обігнавши свого брата-седана, Tesla Model 3. Генеральний директор Tesla Ілон Маск передбачив, що Model Y стане найбільш продаваним автомобілем бренду, і здається, він мав рацію.

Спочатку це мав бути абсолютно новий автомобіль Tesla на новій платформі з новими конструктивними особливостями, однак під час презентації стало зрозуміло, що це просто модернізована Model 3.

Тим не менш, Model Y не тільки є лідером продажів у США, але й б’є рекорди в Європі, де конкурує з високоякісними німецькими розкішними автомобілями на їхній території. Насправді завдяки продажам Tesla Model Y у США, Європі та інших частинах світу, вона стала одним із найбільш продаваних автомобілів у всьому світі.