Tesla Model Y является самым популярным электромобилем в США. Один из владельцев на своем YouTube-канале делится опытом владения.

Инфлюэнсер YouTube и владелец Tesla Model Y Джибс рассказывает нам о своем общем опыте владения после 50 000 миль.

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В видео подробно рассказывается о техническом обслуживании и износе модели Y 2020 года. Он также предоставляет информацию о некоторых запасных частях, которые он поставил на электрический кроссовер.

Tesla Model Y сейчас является самым продаваемым электромобилем в Штатах, обогнав своего брата-седана, Tesla Model 3. Генеральный директор Tesla Илон Маск прогнозировал, что Model Y станет самым продаваемым автомобилем бренда, и кажется, он был прав.

Хто изначально это должен быть совершенно новый автомобиль Tesla на новой платформе с новыми конструктивными особенностями, но во время его презентации стало понятно, что это просто большая Model 3.

Тем не менее, Model Y не только является лидером продаж в США, но и бьет рекорды в Европе, где конкурирует с высококачественными немецкими роскошными автомобилями на их территории. На самом деле благодаря продажам Tesla Model Y в США, Европе и других частях мира, она стала одним из самых продаваемых автомобилей во всем мире.