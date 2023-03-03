Компания Tesla построит огромный завод за 5 миллиардов долларов, где планируется производить по два миллиона электромобилей в год.

Новая «Гигафабрика» недалеко от мексиканского Монтеррея дополнит другие производства компании. Сообщается, что Илон Маск в течение нескольких месяцев регулярно звонил по телефону президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Читайте также: В США показали предсерийную версию Tesla Cybertruck: видео

Сам Обрадор подтвердил договоренность с американцами, а замминистра иностранных дел Марта Дельгадо заявила, что инвестиции в проект впоследствии могут вырасти вдвое - до 10 миллиардов долларов.

Часть этих средств может быть ориентирована на создание аккумов. Однако сначала их, вероятно, возят из техасской «Гигафабрики», расположенной примерно в семи часах езды.

Сам Маск пока не раскрывал ни объем инвестиций, ни мощностей будущего завода. По данным инсайдеров, он будет выпускать около двух миллионов машин в год и трудоустроит около шести тысяч человек.

На сегодняшний день Tesla управляет четырьмя автопроизводствами – фабриками в Калифорнии, Техасе, а также в Шанхае и окрестностях Берлина. Аккумуляторы производят в Техасе, Неваде и Германии. Кроме этого, работает площадка в Нидерландах, где производят электромобили из готовых машинокомплектов.