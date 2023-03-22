Насколько дешевле владеть электромобилем, чем гибридом? На этот вопрос попытались ответить блоггеры из Ютюба.

Общеизвестен факт, что электромобили требуют гораздо меньшее обслуживание, чем авто с двигателем или гибриды. Проще говоря, электромобили гораздо менее сложны, и потому меньше вещей, которые могут уйти не так. Но как дешевле владеть электромобилем? В мае прошлого года YouTuber Cleanerwatt загрузил видео на YouTube, сравнивая Tesla Model 3 с Honda Accord Hybrid.

Читайте также: Tesla получила коллективный иск из-за проблем с ремонтом

Cleanerwatt сравнил оба автомобиля за 5-летний цикл владения 120 00 км. Но спустя почти год цены существенно изменились, поэтому стоит еще раз пересмотреть это сравнение цен.

Цена покупки

Что касается цены приобретения, важно отметить, что базовая модель Tesla 3 поставляется гораздо более оснащенной, чем базовая Honda Accord. Для этого сравнения мы будем использовать комплектации EX-L и Touring. Honda Accord Hybrid EX-L в 2023 году стоит 34 635 долларов, а цена комплектации Touring с более высокой комплектацией составляет 38 985 долларов. Тем временем Model 3 стартует с 44 380 долларов с задним приводом. Однако сейчас Tesla Model 3 имеет право на федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов США.

Стоимость энергии

Согласно EPA, модель 3 обойдется примерно в 550 долларов США в год. Тем временем Accord обойдется вам от 1050 до 1150 долларов в зависимости от уровня комплектации. Все цифры приведены на 24 000 километров.

Техническое обслуживание

Несмотря на то, что он может значительно отличаться, обслуживание Accord предыдущего модельного года (2022) обойдется вам в 4095 долларов США за 5-летний период в соответствии с данными Edmunds. Тем временем Model 3 обойдется примерно в 2169 долларов США.

Гарантия

Model 3 RWD имеет 8 лет гарантии на 160 000 км на аккумулятор/силовую установку и 4 года на 80 000 км базовой гарантии. Accord Hybrid имеет 8-летнюю гарантию на 160 000 км пробега на батарею, 5-летнюю гарантию на 100 000 км на трансмиссию и 3 года или 60 000 км общей гарантии.

Амортизация

По словам Cleanerwatt, модель 3 LR 2017 года в среднем потеряла около 35% своей стоимости, тогда как Accord Touring 2017 потерял примерно 42% своей стоимости. Не были предоставлены данные по последней версии Model 3 с задним приводом, которая была недоступна в 2017 году.

Общая стоимость

Учитывая все вышесказанное, стоимость владения (без учета страхования, ремонта, финансирования и налогов) для Model 3 RWD составляет 20 452 доллара (0,27 доллара за милю), тогда как общая стоимость Accord Hybrid EX-L составляет 23 892 доллара (0, 32 доллара за милю).