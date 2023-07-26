Сообщается, что новый S2000 будет работать на новой платформе Honda EV.

Мы слышали по крайней мере несколько разных теорий о потенциальном возрождении Honda S2000. Представленный в своей окончательной форме производства в апреле 1999 года на празднование 50-летия японской фирмы спортивный автомобиль с открытым верхом имел большой успех в продажах для Honda: более 110 000 единиц было доставлено клиентам в течение 10 лет производства.

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Согласно новому отчету, автопроизводитель теперь хочет воспроизвести эту формулу и планирует отпраздновать свое 75-летие идеологическим преемником S2000 для новой эры в автомобильной промышленности.

Издание Car заявляет, что располагает информацией от «инсайдеров отрасли в компании», согласно которой Honda готовит небольшой электрический спортивный автомобиль. Издание утверждает, что компания будет использовать свою новую архитектуру электромобилей как основу своего нового продукта, который станет одним из примерно 30 новых электромобилей, которые Honda планирует выпустить до конца десятилетия. Преемник S2000 с аккумуляторным питанием также может носить значки Type R, и технический консультант Honda объясняет почему.

«Type R означает гонки. Это удовольствие транспортируется. Это может произвести электромобиль, а Type R не обязан использовать двигатель внутреннего сгорания. Даже в полностью электрическом обществе все еще будут Type R, которые доставят максимальное удовольствие от вождения», — сказал изданию Котаро Ямамото.

Однако в отчете не содержится больше деталей о новом электрическом спортивном автомобиле. Ранее S2000 предлагался с 2,0- или 2,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем с разной мощностью в зависимости от модельного года и рынка. Самой мощной версией стала 2,0-литровая модель JDM с пиковой мощностью 247 лошадиных сил. Однако четырехцилиндровый атмосферный двигатель кажется очень устаревшим по нынешним стандартам в отрасли, и преемник модели, как сообщается, будет полагаться на полностью электрическую силовую установку.

В первый год на рынке S2000 имел цену 32 477 долларов США и очень ограниченный список опций. Сейчас автомобильный рынок очень другой, и мы ожидаем, что его современный преемник будет стоить, по крайней мере, вдвое дороже в своей базовой форме. Car предполагает, что модель, вероятно, будет дороже MG Cyberster, стоимость которой, как ожидается, стартует примерно с 68 000 долларов на момент запуска. Конечно, это лишь предположение, которое издание делает на основе заявления главы автомобильного отдела Honda UK Ребекки Адамсон: «Хотя мы не можем конкурировать с китайскими производителями по цене, у нас есть 75-летний опыт разработки».