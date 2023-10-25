Електричний Honda Prelude Concept виглядає готовим до виробництва.

Розкриття Prelude відбулося в самому кінці презентації концепцій Honda для шоу, і обговорення не включало жодних деталей щодо техніки. Насправді обговорення не включало подробиць, за винятком підказки про те, що він електричний і розроблений, щоб поєднати електрифікацію та задоволення від водіння.

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Незважаючи на те, що Honda залишає нас на основі інформації щодо Prelude Concept, наші очі бачать автомобіль, який насправді не схожий на концепт. Передня частина не надто далека від Civic, за винятком відсутності решітки. Лінії кузова симетричні, але не блокові, а за заводськими 20-дюймовими колесами видно гальма Brembo. Замість камер встановлені бічні дзеркала, а фастбек прикрашає тонкий, але помітний спойлер. Єдиний аспект, який кричить у концепції, — це повністю чорні вікна, що свідчить про те, що інтер’єр ще не готовий.

Отже, головне питання зараз полягає в тому, чи Honda справді побудує його? Знову ж таки, компанія зараз дуже стримана з деталями, але генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе поділився кількома цікавими зауваженнями після презентації Prelude.

Підкреслюючи прихильність компанії майбутнім спортивним моделям, згаданим у 2022 році, він сказав, що ця концепція «стане прелюдією до нашої майбутньої моделі, яка успадкує радість від водіння в повноцінне електрифіковане майбутнє та втілить незмінне спортивне мислення Honda». Зауважте, що прелюдія тут написана з малої літери, слугуючи не назвою цього автомобіля, а основою для майбутніх потужних автомобілів Honda.

Відверто кажучи, Honda могла б зробити гірше, ніж відродити легендарну табличку з продуктивністю свого минулого. Перше покоління Prelude, випущене в 1978 році, подарувало світові спортивні передньопривідні купе. Це була перша Honda з люком. Prelude пропонувала максимальну потужність 217 кінських сил у Японії та 200 к.с. у США.

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Чи є сьогодні місце для нового Prelude EV? Додайте йому єдиний двигун для передніх коліс, скромний акумуляторний блок і потужність у діапазоні 300 к.с., і це може мати сенс як веселе, доступне спортивне купе. Нехай це станеться, Honda.