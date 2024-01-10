Обидві нові концепції Honda демонструє на CES.

Оскільки автовиробник готується до майбутнього, що працює від акумуляторів, на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі дебютують дві нові електричні концепції, які пропонують перегляд нової мови дизайну та інженерної філософії Honda.

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Перший з двох концептів — седан із назвою Saloon. Це концепція з тизера, який ми бачили ще в грудні, і кінцевий продукт виглядає настільки ж різким, як ми очікували. Клиноподібна передня частина змінюється задньою частиною в стилі фастбека з двома прямокутними елементами освітлення на кожному кінці. Світлодіодні підписи спереду оточують новий/ретро логотип «H» (який використовуватиметься виключно для електромобілів), а прямокутні задні ліхтарі обертаються навколо оновленого напису Honda ззаду.

Салон має мінімалістичну естетику з єдиним екраном, який охоплює всю ширину приладової панелі у стилі Mercedes-Benz Hyperscreen, і кермом у формі хомута, що керує системою рульового управління. Спортивні ковшеподібні сидіння підходять для спортивної їзди та мають два вигнуті екрани на спинках сидінь, а всі матеріали – всередині та зовні – екологічно чисті. Honda каже, що серійний автомобіль на основі концептуального седана буде доступний в 2026 році.

Концепт мінівена Space-Hub виглядає акуратно, але Honda нічого не каже про його запуск у виробництво (наскільки нам відомо). Він був розроблений як спосіб «збільшити повсякденне життя людей», каже Honda, завдяки надзвичайно просторій кабіні та огляду. Якщо ми оптимісти, це може породити нову мову дизайну для наступного мінівена Odyssey. Але це лише припущення.

Ці дві концепції відзначають перші транспортні засоби в новій філософії Honda «серії 0», яка складатиметься з мови дизайну, яку ви бачите тут, і нових інженерних методів для електромобілів. Він також включатиме нові автомобільні технології, як штучний інтелект і вдосконалене обладнання безпеки.