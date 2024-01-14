Из автомобиля похитили сиденья, колеса, двигатель и многие другие детали.

На рынке США Honda Accord 2011 в нормальном состоянии стоит в среднем 9 тысяч долларов, однако на аукционе IAAI в конце 2023 года ее удалось выторговать за $25. Дело в том, что машина продавалась после угона, к тому же в разобранном состоянии. Об этом стало известно из сервиса автоаукционов AutoAstat.

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На американских страховых аукционах продают не только битые автомобили после ДТП. Часто случаются и похищенные, причем в разном состоянии. Например, бывает, что дорогое авто украли, покатались и бросили на обочине. Страховая выплатила владельцу возмещение, а полиция машину нашла. Тогда практически неповрежденное авто продается на аукционе.

Другой случай – как с этой Honda Accord 2011 года. Ее не только угнали, но и разобрали и разворовали. На месте двигателя – пустота, нет колес, сидений, обивки и световых приборов. И хотя машина не битая, привести ее в нормальное состояние практически невозможно. Зато для тех, кто занимается разборкой авто на запчасти, здесь есть чем поживиться. Наверное, именно такой автобизнесмен купил эту "Хонду" в конце 2023 года на одном из аукционов в Калифорнии.

Машина вызывает только печаль, когда на нее смотришь. Однако много деталей сохранилось, их можно открутить и продать. Тем более, что вся машина обошлась покупателю всего в $25, несмотря на то, что страховая хотела за нее полторы тысячи. Вывезти эти остатки с площадки и заплатить сбор аукциона – еще несколько сотен долларов, однако даже эти расходы окупятся.