З автомобіля викрали сидіння, колеса, двигун та багато інших деталей.

На ринку США Honda Accord 2011 в нормальному стані коштує в середньому 9 тисяч доларів, однак на аукціоні IAAI в кінці 2023 року її вдалось вторгувати за $25. Річ у тому, що машина продавалась після викрадення, до того ж у розібраному стані. Про це стало відомо з сервісу автоаукціонів AutoAstat.

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На американських страхових аукціонах продають не лише биті автомобілі після ДТП. Часто трапляються і викрадені, причому у різному стані. Наприклад, буває, що дороге авто викрали, покатались і кинули на узбіччі. Страхова виплатила власнику відшкодування, а поліція машину знайшла. Тоді практично неушкоджене авто продається на аукціоні.

Інший випадок – як з цією Honda Accord 2011. Її не лише викрали, але й розібрали та розікрали. На місці двигуна – пустка, немає коліс, сидінь, оббивки та світлових приладів. І хоча машина не бита, привести її до нормального стану практично неможливо. Натомість для тих, хто займається розбиранням авто на запчастини, тут є чим поживитись. Напевне, саме такий автобізнесмен купив цю “Хонду” наприкінці 2023 року на одному з аукціонів у Каліфорнії.

Машина викликає лише сум, коли на неї дивишся. Однак багато деталей збереглося, їх можна відкрутити та продати. Тим більше, що вся машина обійшлася покупцю всього $25, попри те, що страхова хотіла за неї півтори тисячі. Вивезти ці залишки з майданчика та заплатити збір аукціону – ще кілька сотень доларів, однак навіть ці витрати окупляться.