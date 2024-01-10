На американських аукціонах Audi Q7 2015–2020 років виготовлення забирають після торгів в середньому за $10 921. Це майже вдвічі дешевше, ніж два роки тому.

Ціни на Audi Q7 2015–2020 років на американських аукціонах Copart та IAAI були найвищими два роки тому – у січні 2022 року такі машини забирали майже за 20 тисяч доларів. Потім середні ціни на торгах впали до $13 тисячі у березні 2022-го, а потім протягом двох років коливались у межах $12 – 14 тисяч, повідомляє сервіс статистики автоаукціонів AutoAstat.

А у грудні 2023 році ціна на Audi Q7 2015–2020 років впала до найменшого показника – $10 921. Тож зараз саме час купувати таке авто.

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На відміну від Porsche Cayenne, вживані Audi Q7 більше ціняться на ринку США та України. Друге покоління найбільшого позашляховика Audi було випущено в 2015 році, і воно суттєво відрізнялось від величезного Q7 першого покоління – мало більше потужності, меншу вагу та багато технологій всередині. Платформою автомобіля став Volkswagen MLBevo, який можна зустріти в Porsche Cayenne, Bentley Bentayga і Lamborghini Urus.

Q7 отримав новий кузов та почав більше нагадувати розкішний універсал, аніж позашляховик. Усередині панель приладів Audi Virtual Cockpit, який замінив звичайну панель приладів, а також висувний екран інформаційно-розважальної системи.

Є місце для семи пасажирів, навіть якщо останній ряд не зовсім просторий для людей зростом понад 1,80 м. Багажник великий, і якщо скласти другий і третій ряди, то місце знайдеться для всього.

Під капотом є багато варіантів двигунів. Європейці любили версію 3.0 TDI, яка була дуже хорошим варіантом з точки зору ціни та продуктивності та паливної ефективності. В Америці доступні 2,0 чи 3,0 літрові бензинові мотори з різними варіантами потужності. Стандартна трансмісія – 8-ступенева автоматична коробка передач.

Нагадаємо, що авто зі США везуть в Україну, але щоразу все менше.