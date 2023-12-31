Ціни на Porsche Cayenne другого покоління (2007 - 2009 років випуску) на американських страхових аукціонах не перевищують кількох тисяч доларів, а нещодавно такий купили за смішні $25.

Перше покоління Porsche Cayenne у 2002 році стало сенсацією на ринку. Це був перший позашляховик від бренду, який раніше робив лише спорткари. Він виглядав як кросовер, поділяв платформу Volkswagen AG, але мав характер справжнього Porsche, тому розлітався з автосалонів по всьому світу як гарячі пиріжки. Навіть попри космічну ціну, яка перевищувала 100 тисяч доларів.

Друге покоління Porsche Cayenne, яке можна назвати глибоким рестайлінгом, випускалось недовго – з 2007 по 2009 роки. Підтяжка обличчя стала вдалою, і тепер машина виглядала більш солідно та дорого. Під капотом з'явилися нові вдосконалені двигуни, з безпосереднім уприскуванням бензину і, звичайно, більшою потужністю. 6-ступенева Tiptronic S була стандартною для Cayenne S і Cayenne Turbo, тоді як версії V6 мали 6-ступеневу механічну коробку передач. Тоді це був справжній преміум-позашляховик, але наразі, черед 15 років експлуатації, він надто дорогий у ремонті, тому майже нікому не потрібен.

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Навіть в Україні їх наразі продається півтори сотні за ціною у 8-12 тисяч доларів. А в Америці та Канаді на одному з автоаукціонів вони торгуються і зовсім за смішні гроші… Наприклад, нещодавно на канадському автоаукціоні Impact Auto такий Porsche Cayenne пішов за… $25.

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Річ у тому, що такі машини дуже дорого ремонтувати. Наприклад, ось цей чорний Porsche Cayenne з мотором 3,6 літри на аукціоні Copart купили всього за $250.

Так, він трохи битий – його догнали і пошкодили ліхтарі, ляду і бампер. Але інші машини з такими пошкодженнями на аукціонах США, вважаються майже цілими! Натомість американська страхова компанія визначила, що ремонт цього авто обійдеться у 7433 доларів, хоча його ринкова ціна на тисячу менша.

Ось ще приклад: цей біленький Porsche Cayenne 2008 має трохи прим’яті передній та задній бампери. Подушки безпеки не спрацювали, тож удар був несильний. Салон в прекрасному стані, машина заводиться та їде, хоча пробіг немаленький – 300 тисяч миль (це десь 482 тисячі км). Але страхова нарахувала понад 10 тисяч доларів за ремонт, тому його придбали за смішних 770 доларів.

Якщо Porsche Cayenne потрапив в аварію зі спрацюванням подушок – легше його комусь подарувати, аніж продати. Наприклад, цей в минулому золотий “Каен” з пробігом 320 тисяч км невдало в’їхав у стовп правим крилом. Експерти нарахували ремонту на 17 тисяч доларів, тому його ледве продали за 175 американських “зелених”.

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Звичайно, аукціон Copart ot ще взяв свої комісійні, і вони не менші за цю суму. Однак навіть якщо просто взяти балонний ключ та відкрутити колеса, за них на OLX можна тричі окупити це придбання. А якщо продати диски та шини окремо – то й ще більше.

Якщо такий Porsche Cayenne має пошкодження ходової чи двигуна, охочих його придбати ще менше. Адже ремонт цих агрегатів – дуже дороге задоволення. Ось цей Порше продавався на аукціоні 5 разів, і давали за нього 100 – 250 доларів. Ніби ж непогані гроші – кілька пляшок віскі.

У нього механічне пошкодження, та ще й під низом, машина не їде, хоча ключі є. Тобто ніхто не знає, що саме треба ремонтувати. Тому й страхова навіть гадки не має, у скільки обійдеться ремонт. Але й продати за пару сотень не хоче.

Таким чином, у США багато дешевих Porsche Cayenne першого та другого покоління, а от попиту на них нема. Адже привезти та розмитнити такі машини дуже дорого. Може, хоч хтось ризикне – привезе і без розмитненя віддасть його для ЗСУ?

Порахуйте, у скільки обійдеться розмитнення такого Porsche Cayenne з 4,8-літровим мотором в Україні.