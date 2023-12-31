Цены на Porsche Cayenne второго поколения (2007 - 2009 годов выпуска) на американских страховых аукционах не превышают нескольких тысяч долларов, а недавно такой купили за смешные $25.

Первое поколение Porsche Cayenne в 2002 году стало сенсацией на рынке. Это был первый внедорожник от бренда, который ранее делал только спорткары. Он выглядел как кроссовер, разделял платформу Volkswagen AG, но получил характер настоящего Porsche, поэтому разлетался из автосалонов по всему миру как горячие пирожки. Даже несмотря на космическую цену, которая превышала 100 тысяч долларов.

Второе поколение Porsche Cayenne, которое можно назвать глубоким рестайлингом, выпускалось недолго – с 2007 по 2009 годы. Подтяжка лица стала удачной, и теперь машина выглядела более солидно и дорого. Под капотом появились новые усовершенствованные двигатели, с непосредственным впрыском бензина и, конечно, большей мощностью. 6-ступенчатая Tiptronic S была стандартной для Cayenne S и Cayenne Turbo, тогда как версии V6 имели 6-ступенчатую механическую коробку передач. Тогда это был настоящий премиум-внедорожник, но сейчас, черед 15 лет эксплуатации, он слишком дорогой в ремонте, поэтому почти никому не нужен.

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Даже в Украине их сейчас продается полторы сотни по цене в 8-12 тысяч долларов. А в Америке и Канаде на одном из автоаукционов они торгуются и вовсе за смешные деньги... Например, недавно на канадском автоаукционе Impact Auto такой Porsche Cayenne ушел за... $25.

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Дело в том, что такие машины очень дорого ремонтировать. Например, вот этот черный Porsche Cayenne с мотором 3,6 литра на аукционе Copart купили всего за $250.

Да, он немного битый – его догнали и повредили фонари, ляду и бампер. Но другие машины с аналогичными повреждениями на аукционах США считаются почти целыми! Американская страховая компания определила, что ремонт этого автомобиля обойдется в 7433 долларов, хотя его рыночная цена на тысячу меньше.

Вот еще пример: этот беленький Porsche Cayenne 2008 имеет немного примятые передний и задний бамперы. Подушки безопасности не сработали, поэтому удар был несильный. Салон в прекрасном состоянии, машина заводится и едет, хотя пробег немаленький – 300 тысяч миль (это где-то 482 тысячи км). Но страховая насчитала более 10 тысяч долларов за ремонт, поэтому его приобрели за смешные 770 долларов.

Если Porsche Cayenne попал в аварию со срабатыванием подушек – легче его кому-то подарить, чем продать. Например, этот в прошлом золотой "Каен" с пробегом 320 тысяч км неудачно въехал в столб правым крылом. Эксперты насчитали ремонта на 17 тысяч долларов, поэтому его еле продали за 175 американских "зеленых".

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Конечно, аукцион Copart ot еще взял свои комиссионные, и они не меньше этой суммы. Однако даже если просто взять баллонный ключ и открутить колеса, за них на OLX можно трижды окупить это приобретение. А если продать диски и шины отдельно – то и еще больше.

Если такой Porsche Cayenne имеет повреждения ходовой или двигателя, желающих его приобрести еще меньше. Ведь ремонт этих агрегатов – очень дорогое удовольствие. Вот этот Порше продавался на аукционе 5 раз, и давали за него 100 – 250 долларов. Вроде бы неплохие деньги – несколько бутылок виски.

У него механическое повреждение, да еще и по низу, машина не едет, хотя ключи есть. То есть никто не знает, что именно надо ремонтировать. Поэтому и страховая даже понятия не имеет, во сколько обойдется ремонт. Но и продать за пару сотен не хочет.

Таким образом, в США много дешевых Porsche Cayenne первого и второго поколения, а вот спроса на них нет. Ведь привезти и растаможить такие машины очень дорого. Может, хоть кто-то рискнет – привезет и без растаможки отдаст его для ВСУ?

Посчитайте, во сколько обойдется растаможка такого Porsche Cayenne с 4,8-литровым мотором в Украине.