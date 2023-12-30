Хорошо известно, что автопроизводители для оптимизации затрат на разработку и производство используют многочисленные общие компоненты. В зависимости от бренда машины такие детали могут в цене различаться в десять и более раз.

У Rolls-Royce, который правит 2500 долларов за так называемую "часовую пружину", цены кусаются. А в BMW эту деталь можно купить за 160 долларов, что в 15 раз меньше. Не то, чтобы владельцы автомобиля английского бренда не имеют денег, однако почему они должны переплачивать?

"Часовая пружина", также известна как "спиральный кабель" – это скрученный провод внутри рулевой колонки автомобиля, который обеспечивает электрическое соединение между неподвижной частью (рулевой колонкой) и частью, что вращается (рулем) автомобиля. Это жизненно важный компонент для таких функций, как звуковой сигнал, подушка безопасности и другие элементы управления, установлены на руле.

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История выплыла наружу, когда владелец блестящего и роскошного Rolls-Royce Wraith столкнулся с проблемой часовой пружины, и сервисный центр предоставил счет на ошеломляющие 2500 долларов США. В то время, как большинство клиентов Rolls-Royce готовы раскошелиться на деньги, даже не подняв брови, этот сообразительный владелец имел другие планы. Он взялся за смелый поиск бюджетного решения и достиг желаемого.

Владелец Wraith наткнулся на интересное открытие: часовая пружина BMW 6-Series поколения F12 идеально совпадала с той, что находится в его Rolls-Royce. Цена этого компонента составляла 160 долларов США, обеспечивая значительную экономию в 2340 долларов США.

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На самом деле трудно отличить одинаковые детали Rolls-Royce и BMW (слева). В любом случае компонент не видно, когда руль на месте (справа). Фото: СarsСops

Рассказ вместе с фотографическими доказательствами взаимозаменяемых частей попал в прессу. Многие пользователи аплодировали изобретательному владельцу Wraith за то, что он раскрыл совместимость компонентов и поделился своим опытом, а некоторые признались в подобных заменах со своими Rolls-Royce, экспериментируя с различными деталями BMW.

Купе Rolls-Royce Wraith, производство которого сейчас снято, поделило свою платформу с модифицированной версией архитектуры BMW 7-Series F01, похожей на близкий кабриолет Dawn и Ghost предыдущего поколения. Это означает, что многочисленные механические компоненты и электроника были общими для их аналогов BMW (7-й и 6-й серии).

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Искать отличия не стоит – производитель один, но ценник в каталоге на этот автокомпонент для Rolls-Royce Wraith в 15,6 раза выше прейскуранта на такую же деталь для BMW. Фото: СarsСops

Даже когда совершенно новый Ghost второго поколения перешел на алюминиевое шасси Rolls-Royce Architecture of Luxury, есть все основания полагать, что многие компоненты BMW остаются искусно скрытыми от глаз.

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В конце концов, нет смысла изобретать колесо, когда автопроизводитель может взять запчасти своей материнской компании, особенно когда эти компоненты находятся вне поля зрения и спрятаны для клиента.

Эта практика не уникальна для Rolls-Royce. Подобные предложения есть от Bentley (в пределах VW Group), Maserati (Stellantis) и Maybach (Mercedes-Benz).