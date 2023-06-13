Прототипы суперкупе проехали в общей сложности 2,5 миллиона километров – это соответствует более 400 лет эксплуатации.

Компания Rolls-Royce рассказала о тестах электрического купе Spectre. Разработанная для модели программа испытаний стала самой широкой и сложной в истории. Ее протяженность составляла 2,5 миллиона километров.

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Помимо обычных оценок работы силовой установкой и других узлов, инженеры Rolls-Royce придумали для Spectre ряд специфических тестов, имитирующих, например, разговор владельца по телефону наряду с ожидаемым вертолетом или проверку ездовых качеств в определенных локациях.

Компания Rolls-Royce объявила о завершении программы испытаний электрического купе Spectre. Тесты проходили по полярному кругу при температуре минус 40 градусов по Цельсию. Машины ощущали изнурительной жарой в пустынях, гоняли по живописным горным перевалам и улицам крупнейших мировых столиц. В общей сложности прототипы Spectre проехали 2,5 миллиона километров, что соответствует более 400 лет эксплуатации.

Одним из этапов программы стал так называемый анализ образа жизни (Lifestyle Analysis). Это ряд специфических тестов, имитирующих возможные сценарии использования автомобиля. Например, ездовые качества проверяли в местах обитания ультрахайнетов: в курортном городе Санья на китайском острове Хайнань, Дубае, Калифорнийской долине Напа и Лондоне. Но динамическими испытаниями дело, конечно, не ограничилось – и для электрокара придумали несколько статических тестов.

Как насчет разговора по телефону рядом с ожидающим вертолетом или проверки стабильности интернет-соединения, когда автомобиль припаркован между двумя небоскребами? Впрочем, прорабатывали не только такие экзотические варианты, но и утилитарные. Например, удобно ли класть в Spectre длинные чехлы для вечернего костюма или платья. Досталось даже электрическим приводам дверей. После тестов в холмистой местности они были дополнены гироскопом и датчиками ускорений, что обеспечило постоянную скорость открытия и закрытия независимо от угла наклона машины.

По словам Rolls-Royce, очередь за Spectre растянулась до 2025 года. Духовный наследник Phantom Coupé и замена фастбека Wraith использует электронную архитектуру «децентрализованного интеллекта» и двухмоторную силовую установку мощностью 430 киловатт (585 л.с.) и 900 Нм крутящего момента. С места до ста электрическое суперкупе разгоняется за 4,5 секунды (Ghost – 4,8 c, Phantom – 5,3 c), дальность хода – 520 километров по циклу WLTP.