Автомобиль настолько переделан, что некоторые сомневаются, оригинальный ли это Rolls-Royce.

Этот внедорожник на первый взгляд выглядит как обычный Rolls-Royce Cullinan, если не присмотреться к нему поближе. Во-первых, он намного длиннее стандартного. Между осями было добавлено 350 мм, чтобы увеличить пространство ног на заднем сиденье.

Внутри Cullinan имеет перегородку, отделяющую водителя от сидящих сзади, укомплектованный широкоэкранным телевизором, столиками, сиденьями с функцией массажа, звездным освещением потолка и многими другими функциями. Некоторые из них установлены компанией-производителем в Гудвуде, другие – произведение тюнеров Hollmann.

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Автомобиль защищен по уровню бронирования VR6, то есть способен выдержать выстрелы из автомата АК-47, боковые взрывы 33 кг тротила на расстоянии 12 метров. Баллистическая защита включает в себя бронированную крышу, пол и окна. Эта работа потребовала усиления подвески, а для дополнительного покоя она оснащена системой пожаротушения. Под капотом – двигатель в версии Black Badge, выдающий 600 л.с./441 кВт при 900 Нм крутящего момента.

Этот растянутый и бронированный Cullinan Hollmann имеет пробег в 320 км, но за него просят 1 495 000 евро. Это примерно в четыре раза дороже новенького Rolls-Royce Cullinan в автосалоне.