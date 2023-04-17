Автомобіль настільки перероблений, що дехто сумнівається, чи оригінальний це Rolls-Royce.

Цей позашляховик на перший погляд виглядає як звичайний Rolls-Royce Cullinan, якщо не придивитись до нього ближче. По-перше, він набагато довший за стандартний. Між осями було додано 350 мм, щоб збільшити простір для ніг на задньому сидінні.

Всередині Cullinan має перегородку, що відокремлює водія від тих, хто сидить ззаду, укомплектований широкоекранним телевізором, столиками, сидіннями з функцією масажу, зірковим освітленням стелі та багатьма іншими функціями. Деякі з них встановлені компанією-виробником в Гудвуді, інші – витвір тюнерів Hollmann.

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Автомобіль захищений за рівнем бронювання VR6, тобто здатний витримати постріли з автомата АК-47, бічні вибухи 33 кг тротилу на відстані 12 метрів. Балістичний захист включає в себе броньований дах, підлогу і вікна. Ця робота вимагала посилення підвіски, а для додаткового спокою вона оснащена системою пожежогасіння. Під капотом – двигун у версії Black Badge, який видає 600 к.с./441 кВт при 900 Нм крутного моменту.

Цей розтягнутий і броньований Cullinan Hollmann має пробіг у 320 км, але за нього просять 1 495 000 євро. Це приблизно в чотири рази дорожче за новенький Rolls-Royce Cullinan у автосалоні.