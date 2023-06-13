Прототипи суперкупе проїхали загалом 2,5 мільйона кілометрів — це відповідає понад 400 років експлуатації.

Компанія Rolls-Royce розповіла про тести електричного купе Spectre. Розроблена для моделі програма випробувань стала найширшою та найскладнішою в історії. Її протяжність становила 2,5 мільйона кілометрів.

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Окрім звичайних оцінок роботи силовою установкою та інших вузлів, інженери Rolls-Royce придумали для Spectre ряд специфічних тестів, що імітують, наприклад, розмову власника телефоном поряд з очікуваним гелікоптером або перевірку їздових якостей у певних локаціях.

Компанія Rolls-Royce оголосила про завершення програми випробувань електричного купе Spectre. Тести проходили за полярним колом за температури мінус 40 градусів за Цельсієм. Машини відчували виснажливою спекою в пустелях, ганяли мальовничими гірськими перевалами і вулицями найбільших світових столиць. Загалом прототипи Spectre проїхали 2,5 мільйона кілометрів, що відповідає понад 400 років експлуатації.

Одним з етапів програми став так званий аналіз способу життя (Lifestyle Analysis). Це низка специфічних тестів, що імітують можливі сценарії використання автомобіля. Наприклад, їздові якості перевіряли у місцях проживання ультрахайнетів: у курортному місті Санья на китайському острові Хайнань, у Дубаї, Каліфорнійській долині Напа та Лондоні. Але динамічними випробуваннями справа, звичайно, не обмежилася — і для електрокара вигадали кілька статичних тестів.

Як щодо розмови телефоном поряд з вертольотом, що очікує, чи перевірки стабільності інтернет-з'єднання, коли автомобіль припаркований між двома хмарочосами? Втім, опрацьовували не лише такі екзотичні варіанти, а й цілком утилітарні. Наприклад, чи зручно класти в Spectre довгі чохли для вечірнього костюма чи сукні. Дісталося навіть електричним приводам дверей. Після тестів у горбистій місцевості їх доповнили гіроскопом та датчиками прискорень, що забезпечило постійну швидкість відкриття та закриття незалежно від кута нахилу машини.

За словами Rolls-Royce, черга за Spectre розтягнулася до 2025 року. Духовний спадкоємець Phantom Coupé і заміна фастбека Wraith використовує електронну архітектуру «децентралізованого інтелекту» та двомоторну силову установку потужністю 430 кіловат (585 к.с.) та 900 Нм крутного моменту. З місця до ста електричне суперкупе розганяється за 4,5 секунди (Ghost – 4,8 c, Phantom – 5,3 c), дальність ходу – 520 кілометрів за циклом WLTP.