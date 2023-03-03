Самый мощный Rolls-Royce в истории с 27-литровым мотором пустят с молотка. Создатель уникального автомобиля скончался в декабре прошлого года.

Британский аукционный дом Car and Classic 9 марта 2023 года выставит автомобиль на продажу. Главной особенностью машины, известной под названием "Зверь", является 12-цилиндровый двигатель, безнаддувную версию которого использовали в британском танкостроении во время Второй мировой войны. Отдача силовой установки составляет около 750 лошадиных сил.

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Rolls-Royce Merlin в 1972 году построил британский автомобильный инженер Джон Додд. Конструктор установил на огромном шасси кузов из стекловолокна, а под капотом разместил военный двигатель Rolls-Royce. Несколько лет машина носила логотип знаменитого бренда. Однако руководство британской марки было недовольно, что ее эмблема украшает самодельный автомобиль. В результате суда создатель «Зверя» получил шесть месяцев заключения за нарушение прав на товарный знак.

Сегодня на радиаторной решетке установлены инициалы самого Джона Додда, скончавшегося в декабре прошлого года в возрасте 90 лет. Через четыре десятилетия уникальный автомобиль сохранился в отличном состоянии. Вряд ли 750-сильного «Зверя» позволят эксплуатировать на дорогах общего пользования, однако эксклюзивное транспортное средство, которое было самым мощным автомобилем в свое время, точно найдет место в частной коллекции.